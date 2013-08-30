Тітушко вибачився перед журналістами (відео)

Вони визнали свою винуза двома статтями - 296 (хуліганство) і 171 (перешкоджання журналістській діяльності) і попросили вибачення за інцидент 18 травня 2013 року в усіх українських журналістів, повідомляє 24tv.ua.

Четвертий, Андрій Ярошенко, свою провину не визнає. Суд над Андрієм Ярошенком відбудеться 13 вересня. Рішення ж суду щодо Тітушка, Пшука та Приходька, які визнали свою провину, стане відомим у понеділок, 2 вересня.