Тітушко вибачився перед журналістами (відео)
23:29, 30 серпня 2013Політика
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Сьогодні Вадим Тітушко, Михайло Пшук та Сергій Приходько визнали свою провину за двома статтями.
тітушко
Вони визнали свою винуза двома статтями - 296 (хуліганство) і 171 (перешкоджання журналістській діяльності) і попросили вибачення за інцидент 18 травня 2013 року в усіх українських журналістів, повідомляє 24tv.ua.
Четвертий, Андрій Ярошенко, свою провину не визнає. Суд над Андрієм Ярошенком відбудеться 13 вересня. Рішення ж суду щодо Тітушка, Пшука та Приходька, які визнали свою провину, стане відомим у понеділок, 2 вересня.
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