Вирок Тітушку, Приходьку і Пшуку оголосять 2 вересня
Шевченківський районний суд Києва 2 вересня оголосить вирок Вадиму Тітушку, Михайлу Пшуку та Сергію Приходьку, які обвинувачуються у побитті журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя під час політичних акцій 18 травня у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, відповіду ухвалу оголосила слідчий суддя Лариса Радуцька.
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“Суд видаляться до нарадчої кімнати для винесення вироку, який буде оголошено 2 вересня о 9.00”, - сказала вона
Перед цим Тітушко, Пшук і Приходько та Сніцарчук і Содель у залі судового засідання підписали мирову угоду, за умовами якої Тітушко Приходько та Пшук у присутності телекамер публічно вибачилися перед потерпілими за вчинені відносно них протиправні дії.
Як зазначається у тексті вибачення, кожен з обвинувачених заявив, що повністю визнає свою вину і щиро вибачається перед Сніцарчук та Соделем за вчинення відносно них протиправних дій, а також перед журналістами, яких вразила їхня неналежна поведінка.
Крім того, обвинувачені зобов’язалися у майбутньому не вчиняти протиправних дій щодо журналістів і, звертаючись до інших хлопців, які мають спортивні навички, закликали їх не використовувати свої здібності у протиправних цілях.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.
Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.
За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.
Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Андрію Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.