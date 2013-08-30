Вирок Тітушку, Приходьку і Пшуку оголосять 2 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, відповіду ухвалу оголосила слідчий суддя Лариса Радуцька.

На тему: Тітушко за побиття журналістів отримає три роки умовно – мирова угода

“Суд видаляться до нарадчої кімнати для винесення вироку, який буде оголошено 2 вересня о 9.00”, - сказала вона

Перед цим Тітушко, Пшук і Приходько та Сніцарчук і Содель у залі судового засідання підписали мирову угоду, за умовами якої Тітушко Приходько та Пшук у присутності телекамер публічно вибачилися перед потерпілими за вчинені відносно них протиправні дії.

Як зазначається у тексті вибачення, кожен з обвинувачених заявив, що повністю визнає свою вину і щиро вибачається перед Сніцарчук та Соделем за вчинення відносно них протиправних дій, а також перед журналістами, яких вразила їхня неналежна поведінка.

Крім того, обвинувачені зобов’язалися у майбутньому не вчиняти протиправних дій щодо журналістів і, звертаючись до інших хлопців, які мають спортивні навички, закликали їх не використовувати свої здібності у протиправних цілях.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Андрію Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.