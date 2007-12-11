Тимошенко хоче закрити всі брудні дірки
13:11, 11 грудня 2007Політика
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Лідер БЮТ вірить у команду
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Верховній Раді, виступаючи перед депутатами.
«Нам потрібно провести інвентаризацію, де і в яких сферах живе і процвітає корупція», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, саме на базі цього моніторингу нова урядова команда повинна крок за кроком «закрити всі брудні дірки».
«Я вірю, що ми здатні це робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона обгрунтувала це тим, що люди, які увійдуть до нового уряду, не пов’язані з тіньовим бізнес-капіталом.
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