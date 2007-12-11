Тимошенко хоче закрити всі брудні дірки

Кандидат на посаду прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, щоб новий уряд доклав усіх зусиль для подолання корупції в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Верховній Раді, виступаючи перед депутатами.

«Нам потрібно провести інвентаризацію, де і в яких сферах живе і процвітає корупція», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме на базі цього моніторингу нова урядова команда повинна крок за кроком «закрити всі брудні дірки».

«Я вірю, що ми здатні це робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона обгрунтувала це тим, що люди, які увійдуть до нового уряду, не пов’язані з тіньовим бізнес-капіталом.