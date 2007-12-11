Ющенко заплатив Єханурову і віддав борг Огризку?

Народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО називає несподіваним представлення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Юрія ЄХАНУРОВА і Володимира ОГРИЗКА на посади міністра оборони і міністра закордонних справ відповідно.

Таку думку він виказав у ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Мені здається, що внесенням кандидатури Ю.ЄХАНУРОВА Президент хотів сказати, що в Міністерстві оборони буде його людина, лояльна до нього і віддана особисто йому. Я також думаю, що це плата Юрію Івановичу за багаторічну особисту відданість Президенту», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Депутат не зміг уточнити, чи виходила така пропозиція Президента з побажань міністра оборони в колишньому складі уряду Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Тепер виникає питання про подальшу перспективу А.ГРИЦЕНКА. Мені цікаво було б почути: це було його побажання на користь роботи в парламенті або у Президента змінилося бачення майбутньої долі А.ГРИЦЕНКА», - пояснив він.

Водночас А.ШЕВЧЕНКО відзначив багаторічний дипломатичний досвід В.ОГРИЗКА, кандидатура якого висунута на посаду міністра закордонних справ.

«Мені здається, що Президент повернув борг В.ОГРИЗКУ, якого він минулого року замінив на Арсенія ЯЦЕНЮКА», - додав депутат.

«Таке рішення Президента стало несподіваним не тільки для парламенту, але, думаю, і для всієї країни, тому що на ці посади називалися інші кандидатури. Проте, я думаю, що це професійні люди. Я упевнений, що вони можуть бути якісними міністрами. Саме цього від них чекає вся країна і наша політична сила», - підкреслив представник БЮТ.