Ющенко відкрив очі депутатам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вірить у перспективу демократичної коаліції і закликає всю Верховну Раду консолідуватись навколо національних пріоритетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради України.

Президент побажав всіляких гараздів парламенту і коаліції, підкресливши, що був і залишається надійним союзником українського парламенту. “Переконаний, що жодне знакове рішення не повинно бути ухвалено поза стінами українського парламенту. Я стояв і буду стояти на цих позиціях, хоча попереду нас чекають великі виклики, великі випробування”, - наголосив Президент.

“Вірю, що новий парламент продемонструє нормальну і продуктивну роботу задля нації і країни”, - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що саме цього чекають виборці.

“Нам спільно потрібно відновити політичний, моральний авторитет вищого законодавчого органу держави, а відтак, всієї України. Переконаний, що часу для зволікань у нас немає”, - наголосив глава держави.

Він зауважив, що сьогодні Україна виходить з цієї кризи, спричиненої неконституційними діями в парламенті минулого скликання. “Україна виходить нелегко. Переконаний, що вихід з цієї кризи, досягнення політичної стабільності є поточним питанням номер один”, - сказав глава держави. За його словами, кожна політична сила, незалежно від прапора і ідеології, має зрозуміти, що політична криза забирає розвиток України і її перспективи. “Як досягти стабільності у цих не простих стінах, у парламенті з не простим скликанням - переконаний, що понад усе ми повинні поставити національний пріоритет. Ніщо більше не об’єднує людей, як мета. Думати сьогодні про інтереси фракції і ігнорувати інтереси чи більшості, чи меншості – це, на мій погляд, велика помилка, думати сьогодні про інтереси більшості або меншості і, в той же час, ігнорувати інтереси держави – це злочин”, - наголосив В.ЮЩЕНКО

На його думку, спокій в український парламент привнесе не розподіл посад, хоча це теж важливо, злагоду в парламент принесе політика заради національних інтересів

“Жодна політична сила, як і кожен народний депутат, не можуть бути в опозиції до України”, - наголосив він.