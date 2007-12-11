Медведєв пропонує Путіна в прем`єри РФ
13:25, 11 грудня 2007Політика
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Перший віце-прем`єр звернувся з пропозицією до президента РФ
|Путін, Медведєв
Про це повідомляє РІА "Новости".
"Висловлюючи готовність балотуватися на посаду Президента Росії, звертаюся до нього (ПУТІНА) з проханням дати принципову згоду очолити уряд Росії після обрання нового Президента нашої країни", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ в прямому телеефірі.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент Росії В.ПУТІН підтримав кандидатуру першого віце-прем`єра РФ Д.МЕДВЕДЄВА як єдиного кандидата в президенти від партій «Єдина Росія», «Справедлива Росія», Аграрної партії і партії «Громадянська сила».
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