До фракції Партії Регіонів приєднається ще один мільярдер

15:24, 02 вересня 2013
Політика
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Народний депутат України Вадим Новинський написав заяву на вступ у фракцію Партії регіонів.

Вадим Новинський

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 Центральна виборча комісія визнала Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України в 224-му окрузі в Севастополі.

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Пізніше, 22 липня, Новинський склав з себе повноваження голови наглядової ради «Смарт-Холдингу» у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

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