До фракції Партії Регіонів приєднається ще один мільярдер
15:24, 02 вересня 2013Політика
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Народний депутат України Вадим Новинський написав заяву на вступ у фракцію Партії регіонів.
Вадим Новинський приєднається до "регіонів"
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 Центральна виборча комісія визнала Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України в 224-му окрузі в Севастополі.
На тему: Смарт-Холдинг Новинського стане повністю кіпрським
Пізніше, 22 липня, Новинський склав з себе повноваження голови наглядової ради «Смарт-Холдингу» у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
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