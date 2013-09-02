До фракції Партії Регіонів приєднається ще один мільярдер

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 Центральна виборча комісія визнала Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України в 224-му окрузі в Севастополі.

На тему: Смарт-Холдинг Новинського стане повністю кіпрським

Пізніше, 22 липня, Новинський склав з себе повноваження голови наглядової ради «Смарт-Холдингу» у зв'язку з обранням його народним депутатом України.