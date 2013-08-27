Смарт-Холдинг Новинського стане повністю кіпрським

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті антимонопольного відомства Сербії.

Згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на сьогоднішні 75,1% акцій «Смарт-Холдингу» належать Optimabest management (Великобританія), а 24,9% акцій перебувають у власності кіпрської компанії Adeona holdings.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2013 бізнесмен Вадим Новинський склав з себе повноваження голови наглядової ради «Смарт-Холдингу» у зв'язку з обранням його народним депутатом України по одному з мажоритарних округів у Севастополі.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також в країнах СНД і Східної Європи.