Європа залишає Вірменію у Митному союзі

Про це заявив прес-секретар Єврокомісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле – Пітер Стано.

За його словами, ці документи не сумісні з членством в Митному Союзі, що має намір зробити Вірменія, передає агентство ARMENIA Today з посиланням на радіостанцію “Азатутюн”.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу і лідерів країн-учасниць програми ЄС "Східне партнерство", під час якого очікується парафування з кількома країнами, включаючи Вірменію, угоди про асоціацію і угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

3 вересня, за підсумками переговорів президентів Вірменії й Росії Сержа Саргсяна і Володимира Путіна було заявлено про намір Вірменії вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.

5 вересня Європейський Союз заявив, що чекає роз'яснення Вірменії щодо її інтеграційних устремлінь.

Сьогодні, 6 вересня, секретар Ради національної безпеки Вірменії Артур Багдасарян заявив, що Вірменія готова парафувати Угоду про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року.

"Вступ до Митного союзу не завадить політичній асоціації Вірменії та ЄС. Ми готові парафувати цю угоду на саміті у Вільнюсі в листопаді. Від співпраці з Європою ми одержали реформу судової системи, захист прав людини, становлення громадянського суспільства. Ніхто не збирається припиняти співпрацю в цій сфері. Європейські цінності дуже важливі для нас", - сказав Багдасарян журналістам.

Кажучи про економічну сторону асоціації з ЄС, секретар РНБ Вірменії сказав, що угода про глибоку і всеосяжну вільну торгівлю з ЄС не дасть Вірменії того, що дає Митний союз. "Ми детально вивчили експортний потенціал Вірменії. Розглянули тарифні ставки, які МС застосовує до третіх країн. Наш експорт орієнтований все ж таки на країни Митного союзу", - сказав Багдасарян.