ЄС через Митний союз згорнув свою програму у Вірменії

Про це повідомляє NEWS.am. Причиною стало рішення Вірменії вступити до Митного союзу.

За відомостями агенства, Європейська комісія у Вірменії вже офіційно повідомила про це уряду. Однак невідомо, на який термін було припинено дію програми.

Програма Twinning діє у Вірменії з 2009 року, і реалізувала близько 18 програм з різними відомствами. Мета Twinning - реформи в державних структурах у відповідності зі стандартами ЄС і діючими моделями, наближення законодавчого поля до загального законодавства ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року на Вільнюському саміті "Східного партнерства" планується підписати угоди про асоціацію ЄС з низкою країн "Східного партнерства", в тому числі Україною, Молдовою, Вірменією. 3 вересня ц.р. стало відомо, що Вірменія має намір вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів президентів Російської Федерації та Республіки Вірменія Володимира Путіна і Сержа Саргсяна .

При цьому голова МЗС Вірменії Едвард Налбандян підкреслив, що Вірменія хоче продовжити можливе тісне співробітництво з ЄС настільки, наскільки це буде прийнятно для Євросоюзу і не суперечитиме членству Вірменії в Митному союзі.