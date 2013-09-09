Захист Тимошенко направить доповідь до ЄСПЛ з доказами її побиття

У доповіді будуть надані докази побиття Тимошенко 20 квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції дочка Юлії Тимошенко Євгенія.

“Хочу наголосити, що висновки є компетентні і не потребують інших доказів насильства проти мами, і саме цей звіт і є доказом. Цей звіт з нашими коментарями буде спрямований до Європейського суду найближчим часом”, - підкреслила Тимошенко.

Вона наголосила, що захист її матері сьогодні ще раз подасть до Генеральної прокуратури заяву про скоєння злочину людьми, які можуть бути причетні до побиття Тимошенко.

“Факт побиття та насилля, який був скоєний 20 квітня (2012 року — УНІАН), зараз є доведеним. Сьогодні наша родина з подякою до комітету говорить, що все ж таки є Бог на світі, і так як факт побиття мами став підтверджений на міжнародному рівні і докази, які раніше не міг отримати захист були зібрані комітетом, ми вимагаємо як родина, щоб ці люди, які були причетні до цього насилля, до факту побиття, були покарані”, - сказала Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2012 року Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня під час транспортування до лікарні. Про побиття також заявила сама Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

27 квітня на той час Омбудсмен Ніна Карпачова поширила фотографії Тимошенко з тілесними ушкодженнями.

4 травня генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генеральна прокуратура відмовила Тимошенко у порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття під час транспортування із виправної колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

5 вересня 2013 року Комітет Ради Європи проти тортур оприлюднив доповідь, в якій закликав українську владу забезпечити медичну конфіденційність для Тимошенко. Доповідь складена за підсумками візиту представників комітету до України 1-10 грудня 2012 року.

Тимошенко подала до Європейського суду з прав людини низку скарг щодо порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини, яка передбачає заборону катування, і статті 8 конвенції, яка передбачає забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя.