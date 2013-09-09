Генпрокуратура: Новий законопроект гарантує незалежність прокурорів

Гарантії незалежності будуть дотримуватися за допомогою органів прокурорського самоврядування - Всеукраїнської конференції працівників прокуратури і Ради прокурорів України.

Про це сказав Генеральний прокурор України Віктор Пшонка в ході Всесвітньої щорічної конференції Міжнародної асоціації прокурорів (МАП) у Москві, повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Пшонка наголосив: «Це головна новація законопроекту. Такі органи самоврядування відповідатимуть за вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури. Ці інституції ще не стали нормою в організації органів прокуратури, але це вже стандарт з точки зору Венеціанської комісії», - сказав Пшонка.

За його словами, в законопроекті також переглянуто порядок підбору кадрів та їх дисциплінарної відповідальності.

Пшонка зазначив: «Таким чином, прокуратура України виходить на зовсім новий рівень свого розвитку. В умовах реалізації норм нового КПК, а також прийняття нового закону «Про прокуратуру», органи прокуратури здатні повною мірою забезпечити надійний захист прав і свобод громадян та верховенство права у кримінальному провадженні».