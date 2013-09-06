Пшонка заявив про готовність до глибинних реформ у прокуратурі

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це сьогодні сказав генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час зустрічі з представниками Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

"Ми вдячні за проведені у березні у Страсбурзі консультації з керівниками та експертами Ради Європи з питань реформування органів прокуратури, участь в яких я брав особисто. Ми також дякуємо за підтримку та сприяння процесам реформування органів прокуратури на сьогоднішньому етапі", - сказав він.

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За словами Пшонки, рекомендації Венеціанської комісії прокуратурою України будуть сприйняті з повним розумінням.

Члени Венеціанської комісії у свою чергу зазначили про прогресивний характер Закону, а також висловили плани передати проект експертних висновків до законопроекту "Про прокуратуру" найближчим часом.

Підводячи підсумки зустрічі, генпрокурор зазначив про готовність української прокуратури до глибинних реформ.

"Ми зробимо все можливе, в межах компетенції, щоб органи прокуратури України відповідали стандартам Ради Європи", - сказав він.

З боку представників Венеціанської комісії та Ради Європи були присутні Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт, Віце-Президент Венеціанської комісії Ганна Сухоцька, Віце-Президент Венеціанської комісії Каарло Туорі, члени Венеціанської комісії, представники Офісу Ради Європи, експерти проекту Ради Європи "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні".