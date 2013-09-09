МЗС просить українців негайно покинути Сирію

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Також у МЗС наголосили, що у разі необхідності отримання відповідної допомоги громадянам України слід звертатися до Посольства України в САР за номерами телефонів: + 963 11 611 30 16, + 963 11 667 00 95, + 96311 612 14 88; або Посольства України в Лівані за номерами телефонів: + 961 592 19 75, + 961 592 19 72.

Також в МЗС нагадали про функціонування в МЗС цілодобової „гарячої лінії” +38 044 238 16 57.

«Недотримання цих рекомендацій значно ускладнить, а в ряді випадків фактично унеможливить гарантування належного захисту українських громадян в Сирії», - наголосили в МЗС і закликали громадян України надати до міністерства (т/ф 044 253 11 24, ел. пошта cons_vor@mfa.gov.ua) наявні відомості щодо наших співвітчизників, які перебувають в Сирії, із зазначенням їхніх установчих даних, адрес та номерів контактних телефонів.

Як повідомляв УНІАН, клькість країн, які підписали заяву на підтримку односторонніх дій США проти Сирії, збільшилася до 25

Нагадаємо, загострення ситуації в Сирії сталося після 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійська влада відкинула ці звинувачення. Президент США Барак Обама добивається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинуло більш як 1,4 тисячі людей.