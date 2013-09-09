Ще 14 країн підтримали проведення операції США в Сирії

До заяви приєдналися Албанія, Хорватія, Данія, Естонія, Німеччина, Гондурас, Угорщина, Латвія, Литва, Марокко, Катар, Румунія і ОАЕ. Також документ підписала влада Косово, яке США визнають незалежною державою.

На тему: Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль

Минулого тижня заяву підписали 11 країн G20 - США, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія, Туреччина, Великобританія, передає РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося після 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійська влада відкинула ці звинувачення. Президент США Барак Обама добивається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинуло більш як 1,4 тисячі людей.