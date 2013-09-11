Польський експерт розповів, коли Росія перестане тиснути на Україну

Так прокоментував у інтерв'ю телеканалу БТБ поширене Сбербанком Росії повідомлення про нібито високі ризики валютної кризи експерт польского центру Східних досліджень Аркадіуш Сарна.

На його думку, наближення Вільнюського самміту спонукає Росію усіляко змушувати Україну відмовитися від намірів євроінтергації. А один з методів тиску – поширення негативної інформації для підриву довіри до української економіки.

«З боку Росії, російських структур і політиків - одні негативні прогнози того, що буде з Україною після підписання договору з Євросоюзом... І я думаю, що це помилковий хід подання ситуації, тому що те, як Росія чинить, тут немає сумнівів, що це пов'язано з Вільнюським самітом. Для самої України це імпульс до того, щоб якомога швидше пов'язати себе з Європою», - вважає Сарна.