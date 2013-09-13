Азаров розповів, що кожен день віддаляє Україну від Росії (уточнена)

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар Азарова Віталій Лук’яненко, цитуючи слова прем'єр-міністра, сказані на підписанні операційної угоди з компанією Shell про розвідку і видобуток газу на Юзівській площі в Україні.

“Кожен день дії нерівноправних угод щодо газу з Росією віддаляє Україну від Росії, оскільки з погляду стратегічного партнерства тимчасово одержувана одностороння вигода не дозволяє будувати довгострокові відносини”, - процитував Лук’яненко прем'єр-міністра. При цьому, за його словами, Азаров наголосив, що контракт на закупівлю газу є «постійним подразником» у відносинах України і Росії.

На думку Азарова, в таких умовах Україні не залишається іншого виходу, крім як шукати партнерів для диверсифікації джерел енергоносіїв, а також упроваджувати енергоефективні технології всередині країни, повідомив його прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовляється найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.