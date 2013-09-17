Картку вигнанця-Маркова поки не блокуватимуть
Апарат Верховної Ради не блокуватиме картку Ігоря Маркова, оскільки у рішенні суду немає відповідної рекомендації.
Про це заявив голова регламентного комітету Володимир Макеєнко, зачитавши на брифінгу відповідне рішення Вищого адмінсуду.
За його словами, на відміну від таких самих рішень щодо депутатів Балоги та Домбровського, у нинішньому рішенні не міститься рекомендація ВР щодо блокування картки Маркова, повідомляє Українська правда.
А тому він залишатиметься формально депутатом до розпорядження ЦВК про позбавлення його мандата.
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"Сьогодні ми чекаємо на постанову ЦВК з рекомендаціями щодо подальших дій стосовно Маркова, чи заблоковувати йому картку, чи ні", - додав Макеєнко.
Як відомо, 12 вересня Вищий адмінсуд зобов'язав ЦВК позбавити мандата депутата Ради Ігоря Маркова. Після того він покинув лави Партії регіонів. Картка для голосування ще залишається у Маркова.
Раніше через суд були позбавлені депутатського мандата Олександр Домбровський та Павло Балога, хоча термін оскарження їх обрання на той час завершився. Спікер Володимир Рибак таки змушений був відібрати у них картки для голосування.