ВРЮ відмовилась звільняти суддів, які позбавили мандатів Балогу і Домбровського

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ВРЮ ухвалили на сьогоднішньому засіданні.

Як зазначив доповідач, який розглядав відповідне подання народного депутата Віталія Кличка, заступник голови ВРЮ Олександр Удовиченко, він всебічно вивчив та проаналізував усі обставини та дійшов висновку, що, виносячи рішення, судді ВАСУ спиралися на норми українського законодавства та міжнародного права і не вийшли за межі своїх повноважень, не порушили суддівської присяги, а отже - немає підстав розглядати питання про їхнє покарання.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адмінсуд за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Балоги.

3 липня Рибак доручив анулювати картки для голосування Домбровського і Балоги, припинити нарахування їм відповідних виплат, а також припинити повноваження їхніх помічників-консультантів.