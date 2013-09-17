Марков вийшов з фракції Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Верховної Ради України повідомив голова парламенту Володимир Рибак.

Він відзначив, що Марков написав відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 у Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Авторами позову до ЦВК про визнання протиправної її бездіяльності і про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є три особи, зокрема Юрій Кармазін.

14 вересня Марков повідомив, що написав заяву про вихід з фракції Партії регіонів і попросив спікера оголосити її на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

16 вересня голова ВР Рибак заявив, що у Верховній Раді немає рішення суду про позбавлення Маркова мандата народного депутата.

“Ще рішення у мене немає, у стінах Верховної Ради”, - сказав спікер. “Коли буде рішення - тоді я подивлюся, яка інстанція, що там. Ви знаєте, що по тим двом, які раніше були (позбавлені депутатських мандатів Павло Балога та Олександр Домбровський — УНІАН), я апелював, пройшов всі стадії і тільки після цього я підписав розпорядження”, - сказав голова ВР.

Він також висловив думку, що питання щодо Маркова, як і по Домбровському та Балозі, повинна розглядати Центральна виборча комісія.

“Парламенту там немає”, - додав Рибак.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Марков - лідер партії «Родина» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №133 у Київському районі Одеси. Марков здобув перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46% голосів. Всього Марков набрав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів