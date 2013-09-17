На Буковині в аварії трактора загинули двоє селян

Увечері 16 вересня у Хотинському районі Чернівецької області на трактор з причепом скотився із похилого горба і в’їхав у сільський будинок. Загинув тракторист та пасажир трактора.

Як повідомили УНІАН секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, до правоохоронців Хотинського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду при в'їзді у хутір Брідки Рашківської сільської ради, під час якої загинули два чоловіки.

З'ясувалося, що 57-річний місцевий житель, який перебував за кермом трактора «Т-25» з причепом, не впорався із керуванням, в результаті чого трактор потрапив на стрімкий схил пагорба, покотився вниз і зупинився трактор лише після зіткнення з літньою кухнею одного з жителів хутора.

Під час трагедії загинув тракторист та житель села Поляна, який перебував на причепі.

Трупи обох чоловіків для проведення судово-медичної експертизи направлені до Новоселицького міжрайонного обласного бюро СМЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Хід розслідування кримінального провадження взято на контроль прокуратурою області.