В Росії жінка на джипі в'їхала прямо в бар, розмовляючи по телефону за кермом (відео)

Аварія сталася вдень біля будинку № 67 на Червоному проспекті.

За словами очевидців, жінка спокійно говорила по телефону, а потім різко крутнула кермо і врізалася в стіну. У салоні автомобіля в цей момент знаходилися двоє дітей, повідомляє metronews.ru.

Читайте також: Дівчина на «Nissan» влетіла в піцерію з відвідувачами (фото)

Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі легковий автомобіль під керуванням дівчини влетів у піцерію Pesto, де на той момент перебували відвідувачі.

В аварії травми отримала водій «Ніссана». Постраждали також двоє відвідувачів піцерії: у дівчини - шок, у хлопця - подряпини на руці. У лікарню за допомогою звернулася тільки дівчина-водій.