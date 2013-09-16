В Росії жінка на джипі в'їхала прямо в бар, розмовляючи по телефону за кермом (відео)
18:33, 16 вересня 2013Світ
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У російському Новосибірську відбулося курйозне ДТП. Жінка за кермом позашляховика Mitsubishi відволіклася від дороги на розмову по телефону і в'їхала прямо в бар, протаранивши скляну вітрину.
Аварія сталася вдень біля будинку № 67 на Червоному проспекті.
За словами очевидців, жінка спокійно говорила по телефону, а потім різко крутнула кермо і врізалася в стіну. У салоні автомобіля в цей момент знаходилися двоє дітей, повідомляє metronews.ru.
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Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі легковий автомобіль під керуванням дівчини влетів у піцерію Pesto, де на той момент перебували відвідувачі.
В аварії травми отримала водій «Ніссана». Постраждали також двоє відвідувачів піцерії: у дівчини - шок, у хлопця - подряпини на руці. У лікарню за допомогою звернулася тільки дівчина-водій.
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