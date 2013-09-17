Кернес звинуватив Тимошенко у відсутності патріотизму

Про це йдеться в заяві Кернеса щодо останніх висловів Юлії Тимошенко, розміщеній сьогодні на сайті Харківської міської ради.

«У своєму вчорашньому інтерв’ю Тимошенко заявила про те, що її газові контракти з Росією були мало не головним кроком до того, щоб «знайти економічну незалежність від такого непередбачуваного північного сусіда». Інакше як цинізмом це не назвати», - заявив Кернес.

На його думку, Тимошенко санкціонувала газові контракти «з однією метою - отримати підтримку Кремля на виборах Президента України».

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«А про те, як жити з таким газовим зашморгом на шиї її країні - Україні, Тимошенко тоді не думала. Вона керувалася відомим принципом героїні «Віднесених вітром» Скарлетт О`Хара: «Я подумаю про це завтра» (коли стану Президентом)», - зауважив мер.

Кернес висловив переконання, що Тимошенко не прорахувала наперед своїх кроків, чим спричинила «мільярдні збитки держбюджету, скорочення виробництва експортних підприємств, тисячі втрачених робочих місць».

«Ще Тимошенко у властивій їй манері, пускаючи пил в очі, говорить про те, що її газові контракти тепер повинні зробити з кожного українця націоналіста. Так, суверенітет України - цінність, яка не обговорюється. Тільки Тимошенко вкотре плутає себе з Україною, як в одній зі своїх рекламних кампаній. У дійсності ж, якщо контракт вигідний для держави, він не робить кожного українця боржником «Газпрому». А націоналізм у розумінні Тимошенко - пахне кров'ю і «розбратом», - підкреслив Кернес.

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«Якби під час підписання цих контрактів Тимошенко дійсно думала про державу Україна, то сьогодні свої думки вона могла б висловлювати набагато вільніше...», - підсумував мер.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в інтерв'ю "Українській правді" екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що вважає «торговельну війну» з Росією передостаннім етапом формування повної незалежності України від колишньої радянської імперії.

«Я вважаю її третім, передостаннім етапом формування повної незалежності України від колишньої радянської імперії. Перший етап ми пройшли в 1991 році, коли отримали політичну незалежність — наш вистражданий державний суверенітет, 22-у річницю якого ми щойно відсвяткували. Другий етап — це формування нашої енергетичної незалежності. Ми його подолали під час газової кризи 2009-го року, в той момент, коли підписали таку "кляту" газову угоду зі справжніми ринковими цінами на газ», - зауважила Тимошенко.

На її переконання, Україна в цій "торговельній війні" через «фінансові втрати, через економічний біль розриває пуповину своєї залежності від ризикованих, небезпечних, політизованих ринків збуту, які більше схожі на мінне поле, ніж на зону вільної торгівлі.