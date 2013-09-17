Тимошенко не вважає, що колеги по опозиції її "здали"

Тимошенко вдячна лідерам різних опозиційних партій, які змогли об'єднатися для її звільнення.

" Ефективно вони це роблять чи ні?.. Так, як можуть. Без фальші. Не терактами ж воювати з режимом. Я не можу вимагати від опозиції, щоб вони пересіли з депутатських крісел у танки та розпочали військові дії на Банковій за визволення політв’язнів", - сказала Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

На її думку, зараз у опозиції є й інші надважливі завдання, у виконанні яких Тимошенко готова їм допомогти.

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"Їм зараз потрібно перш за все сконцентрувати свої сили на нанесенні смертельного удару по правлячій клановій родині та усунути її від влади. І якщо їм потрібна моя допомога як щита (це ваша цитата), або як прапора, або як порадника - я завжди поруч, без будь-яких умов і амбіцій", - пояснила екс-прем'єр.

Тимошенко не боїться втрати вплив на українську політику, бо має великий досвід політичної боротьби.

"Правда в тому, що я маю певний досвід, а як наслідок - і своє бачення нинішньої політичної ситуації, тактики й стратегії діяльності демократичних сил. Безумовно, багато що у політиці я б робила інакше", - запевнила екс-прем'єр.

Повний текст другої частини інтерв'ю Тимошенко "Українській правді" читайте незабаром на нашому сайті.