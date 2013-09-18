Голова Турбоатому закликав Тимошенко не провокувати торгову війну

«Мені незрозуміла точка зору окремих політиків, які кажуть, що торговельна війна з Росією - це економічний етап формування повної незалежності України», - заявив генеральний директор ВАТ «Турбоатом», депутат Харківської обласної ради від ПР, голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Харківської обласної ради Віктор Суботін, коментуючи слова екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в інтерв'ю «Українській правді».

«За 80-річну історію ВАТ «Турбоатом» поставив свою продукцію до 45 країн світу, і нашим найбільшим замовником завжди була і залишається Росія. На сьогоднішній день портфель замовлень підприємства сформований більш ніж на 2 роки вперед, а з Росією у нас законтрактовано близько 300 млн. дол. Тому мені незрозуміла точка зору окремих політиків, які кажуть, що торговельна війна з Росією - це економічний етап формування повної незалежності України», - сказав гендиректор «Турбоатому».

«Тимошенко вкотре провокує конфлікт, забуваючи, що будь-яка торгова війна - це руйнування економічних зв'язків. Україні не потрібна політика руйнування та політики, які її підтримують. Країні потрібні політики-творці, які формують нові ринки збуту і залучають нових інвесторів. В іншому випадку підприємство позбавляється замовлень, люди - роботи, а країна - економічної стабільності», - зазначив він.