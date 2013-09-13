Азаров: торговельна війна між Україною і Росією неможлива

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live".

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"Росія офіційно, від імені свого президента, прем'єр-міністра таку точку зору (про обмеження поставок українських товарів до Росії) ніде не висловлювала", - зазначив глава уряду, якого цитує Українська правда.

"Так, висловлювалися такі точки зору різними офіційними особами Москви та російського керівництва, але ми вважаємо, що це емоційні висловлювання, вони, скажімо, не підтверджені практичними діями. А що таке практичні дії? Це призупинення конкретних угод про взаємну торгівлю", - вважає Азаров.

"Поки жодне з положень про взаємну торгівлю не припинено і ми розраховуємо, що цього і не буде", - додав він.

Азаров також підкреслив, що під час спілкування з російським прем'єром вони дійшли висновку, що "ніякі україно-російські торговельні війни в принципі неможливі".

"Ті інциденти, які були на митниці, вони в принципі зараз врегульовані. Ну і подивимося, здоровий глузд підказує, що нам не треба обмінюватися такими, скажімо, заявами, а нам треба працювати разом", - заявив прем'єр.

Він також додав, що аналіз угод, які Україна збирається підписати з ЄС, говорить про те, що ніщо не заважає розширювати співпрацю України з Митним союзом.

Як повідомляв УНІАН, Росія заборонила ввезення усіх цукерок компанії Roshen. Голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що українські цукерки не відповідають стандартам якості.

Федерація роботодавців України заявила, що проблеми в українських експортерів на російській митниці почалися наприкінці липня, а з 14 серпня Росія заблокувала український експорт.

Раніше радник президента Росії Сергій Глазьєв зазначав, що підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером і фактично втратить статус суб'єкта міжнародного права.