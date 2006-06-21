0 16.00 ”Наша Україна” вибере спікера

Сьогодні о 16.00 відбудеться засідання ради партій, що входять до блоку «Наша Україна», на якому буде визначено кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело з «Нашої України». За його словами, на обговорення ради будуть винесені три кандидатури – Юрія ЄХАНУРОВА, Петра ПОРОШЕНКА та Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Але, на думку джерела, найбільше шансів у П.ПОРОШЕНКА.

Джерело також розповіло журналістам, що створення коаліції може взагалі опинитися під питанням через те, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не дотрималась домовленостей про голосування за оголошення перерви у роботі ВР до 23 червня. Джерело пояснило, що ця перерва була необхідна саме для того, щоб політичні сили визначились зі своїми претендентами на ті чи інші посади.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел, на посаду прем’єра буде запропоновано кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО. Посада спікера залишається на “Нашою Україною”, однак, як стверджують джерела в “Нашій Україні”, поки що немає ясності стосовно кандидатури на цю посаду. Зокрема, називаються кандидатури Ю.ЄХАНУРОВА, П.ПОРОШЕНКА і Анатолія КІНАХА.