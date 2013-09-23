Єлісєєв: Україна досягла прогресу за всіма критеріями ЄС

Костянтин Єлісєєв впевнений, що якщо порівняти сьогоднішню ситуацію з тією, яка була кілька місяців тому, то різниця в шансах України на підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом дуже велика.

"Є позитивні тенденції, ми досягаємо прогресу за критеріями, визначеними у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року", - заявив Єлісєєв в інтерв'ю Комерсант-Україна.

Також представник України при ЄС зазначає, що позиція ЄС полягає в тому, що Україна повинна досягти суттєвого прогресу, але від неї не вимагається стовідсоткового виконання критеріїв.

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"У Європі всі розуміють, що фундаментальні реформи, згадані в грудневих висновках Ради ЄС, неможливо втілити за такий короткий період. ​​Я можу відповідально заявити, що українська сторона досягла прогресу за всіма 11 критеріями так званого списку Фюле, і станом на сьогодні у нас дуже хороші шанси для підписання угоди. Додатковою підставою для оптимізму став той євроінтеграційний драйв, який з'явився нещодавно і в суспільстві, і у Верховній раді, де консолідуються всі зусилля на підтримку УА ", - підкреслив він.

У той же час Єлісєєв не дає стовідсоткових гарантій підписання угоди у Вільнюсі.

"Гарантія підписання буде тільки тоді, коли сторони сядуть за стіл і візьмуть ручки. Ось тоді я визнаю, що впевненість - стовідсоткова. Це розуміють і в Києві. Я вважаю, зараз було б безвідповідально говорити, що у нас вже є гарантія підписання УА на вільнюському саміті "- заявив Єлісєєв.