У Росії лякають Україну жорсткою конкуренцією в ЄС

«Про "солодкість" перебування в залежності від ЄС Україні слід запитати у греків, кіпріотів і болгар! Інтеграція з ЄС - це жорстка конкуренція", - написав у своєму мікроблозі в Twitter голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, передає РІА Новости.

Уряд України e середу схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі (ЗВТ). Підписати цей документ Київ розраховує в листопаді в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі. Росія заявила, що Митному союзу в такому разі доведеться вжити захисних заходів.