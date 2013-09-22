Екс-віце-прем'єр: Росія лише лякає Україну економічною катастрофою

Таку думку на своїй сторіночці в соціальній мережі Facebook висловив екс-віце-прем'єр уряду РФ, екс-глава Держкоммайна Росії Альфред Кох.

“Наша влада так лякає хохлів економічною катастрофою при підписанні договору про асоціацію з Європою, що якось стало зовсім зрозуміло, що ніякої катастрофи не буде. Наші, звісно, із штанів вистрибують, аби її їм влаштувати. І навіть собі на шкоду рватимуть економічні зв'язки і відгороджуватимуться митними бар'єрами”, - заявив Кох.

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При цьому він відзначив, що Росія не може вплинути на підписання Україною Угоди про асоціацію.

«Але, нічого не вийде... Інакше вони б так не скаженіли. А тихо і спокійно чекали, коли хохли підпишуть угоду, а відтак жорстоко б їх покарали. А тут, скидається, наші в глибині душі вже зрозуміли: хохли йдуть, а нас до Європи не беруть. Нас подарували китайцям. Нашу Татарію-Московію Європою не вважають. Ми дика азіатська деспотія, яка упивається власною вигаданою винятковістю... А ми пнемося, лякаємо хохлів, витріщаємо очі... а нічого вдіяти не можемо. Та на нас і уваги вже ніхто не звертає. Путін одержав свою уорхолівську "хвилини слави" за саєчку Обамі, а зараз його хохли і опустять з гірських висот на землю грішну: "Прощевайте пан Путін! Ми пішли, а ви залишайтеся тут, у лайні, зі своїм особливим шляхом"”, - написав Кох.

За словами екс-прем'єра, аналогічна ситуація спостерігалася в 1990-х.

“Я пам'ятаю прибалтів також на початку 90-х лякали. Точнісінько тими ж словами. А вони пішли - і жодного разу не пошкодували", - додав Кох.

Запис у соціальній мережі станом на 15.00 зібрав вже близько 2 тисяч коментарів.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня радник Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, порушить Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, втратить самостійність і перестане бути для Росії повноцінним партнером.

Крім того, за словами Глазьєва, якщо Україна підписує Угоду про асоціацію, вона втрачає можливість брати участь у процесі євразійської економічної інтеграції.

Глазьєв відзначив, що в міру того як Україна відповідно до графіка, передбаченої Угоди з ЄС, обнулятиме свої мита на імпорт з Євросоюзу, Митний союз вводитиме мита на імпорт товарів з України в розмірі єдиного митного тарифу МС.

21 сентября Глазьев заявил, что, подписывая Соглашение об ассоциации с Украиной, Европа обрекает ее на дефолт.