Кабмін знову вніс до Ради антикорупційний єврозакон

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект внесено сьогодні, 23 вересня, під номером 3312.

Раніше, 11 вересня, УНІАН повідомляв, що Кабмін схвалив даний проект закону. Зокрема, за словами міністра юстиції України Олени Лукаш, законопроект пропонує збільшити санкції за кримінальні корупційні правопорушення як для фізичних, так і юридичних осіб, запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, встановити відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди та її прийняття.

Також новий закон має встановити адміністративну відповідальність за подання у деклараціях недостовірних відомостей, підвищити гарантії захисту інформаторів про корупційні правопорушення, зменшити кількість правоохоронних органів, уповноважених складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, реалізувавши цим рекомендацію Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією.