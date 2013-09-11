Кабмін схвалив антикорупційний законопроект, врахувавши побажання ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції України Олену Лукаш.

Згідно з законопроектом, планується збільшити санкції за кримінальні корупційні правопорушення як для фізичних, так і юридичних осіб, запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, встановити відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди та її прийняття, поінформувала Лукаш.

Законопроектом планується внести ще ряд суттєвих змін в антикорупційне законодавство. А саме – встановити адміністративну відповідальність за подання у деклараціях недостовірних відомостей, підвищити гарантії захисту інформаторів про корупційні правопорушення, зменшити кількість правоохоронних органів, уповноважених складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, реалізувавши цим рекомендацію Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією, зазначила міністр.

Також низка положень законопроекту стосується виконання рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції.

Як відзначила Лукаш, нове антикорупційне законодавство, в якому враховано рекомендації експертів Європейського Союзу у сфері запобігання і протидії корупції, підвищить ефективність боротьби із цим явищем.

Також, за словами міністра, «прийняття законопроекту, в якому враховано рекомендації експертів Європейської комісії, засвідчує готовність та налаштованість України підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і його державами-членами в рамках Вільнюського саміту наприкінці листопада цього року, а також Угоду про лібералізацію візового режиму з ЄС».