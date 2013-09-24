Помер в.о. мера Миколаєва Володимир Коренюгін

Як повідомили УНІАН у мерії, це сталося сьогодні, 24 вересня.

Більше ніяких подробиць у мерії не уточнюють.

Коренюгін помер у віці 60 років.

Він був секретарем міськради з 2006 року, в березні 2013 року, після смерті мера Володимира Чайки, почав виконувати обов'язки міського голови.