Помер в.о. мера Миколаєва Володимир Коренюгін
10:28, 24 вересня 2013Політика
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Помер виконуючий обов'язки Миколаївського міського голови, секретар міської ради Володимир Коренюгін.
Володимир Коренюгін / Фото: news.pn
Як повідомили УНІАН у мерії, це сталося сьогодні, 24 вересня.
Більше ніяких подробиць у мерії не уточнюють.
Коренюгін помер у віці 60 років.
Він був секретарем міськради з 2006 року, в березні 2013 року, після смерті мера Володимира Чайки, почав виконувати обов'язки міського голови.
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