Власенко заявив, що проти захисників Тимошенко готуються кримінальні справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

“Вчора від співробітників Служби безпеки України ми отримали інформацію, якій ми довіряємо на 100 відсотків. Про те, що проти Олександра Плахотнюка, який є захисником Юлії Тимошенко, найближчим часом будуть відкриті кримінальні справи”, - сказав Власенко і додав, що Плахотнюк займається лише адвокатською діяльністю, не пов’язаною з політикою.

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Власенко також повідомив, що проти ще одного члена команди захисту Тимошенко - Миколи Титаренка - відбувається аналогічна ситуація.

При цьому Власенко нагадав, що під час розгляду «газової справи” всі захисники Тимошенко отримали “окремі ухвали” від судді Родіон Кірєєва - про те, що вони нібито порушували закон і повинні були бути покарані в дисциплінарному порядку, в тому числі позбавленням свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.

“Ви знаєте, що на сьогоднішній день це фактично ізоляція від професії, це той зашморг, який влада використовує для адвокатів”, - сказав захисник Тимошенко.

Відповідно, наголосив він, “репресії влади” на сьогодні розповсюджуються не лише проти Тимошенко, але й проти людей, які здійснюють її захист.

Крім того, Власенко нагадав, що і проти нього відбуваються певні репресії, які супроводжуються, зокрема, “фальшивими фінансовими санкціями”, у випадку несплати яких йому загрожує до 3 років ув’язнення за невиконання судового рішення.

“Відбуваються спроби тиснути на захист Юлії Тимошенко”, - сказав Власенко і додав, що на сьогодні Президент України Віктор Янукович відповідає за підписання Угоди про асоціацію з ЄС і не потрібно “перекладати відповідальність із хворої голови на здорову, на опозицію”.

Водночас, на уточнення журналістів, в чому саме плануються звинуватити Плахотнюка та Титаренка, Власенко відзначив, що на сьогодні СБУ отримала вказівку “нарити будь що на Плахотнюка” для того, аби найближчим часом відкрити проти нього кримінальну справу.

“На сьогоднішній день є жорстка команда від Віктора Януковича - тотально знищити захист Юлії Тимошенко”, - заявив її захисник.