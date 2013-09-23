Суд у справі ЄЕСУ перенесли, Власенко закликав "припинити шоу"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисника Андрія Кожем’якіна.

«Вислухавши думку учасників процесу з приводу поставленого на розгляд питання, суд постановив вважати неможливим розгляд справи за відсутності підсудної Тимошенко Юлії Володимирівни та її захисника Кожем’якіна … В судовому засіданні оголошується перерва до 15.00», - сказав Садовський.

На тему: ДПтС: Тимошенко відмовилася їхати до суду, але про примус "не може бути й мови"

Під час судового засідання представники держобвинувачення запропонували перенести слухання у зв’язку з відсутністю Тимошенко.

У свою чергу, сторона захисту вкотре поставила перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину. Захисники зауважили, що Тимошенко, написавши відповідну заяву, надала суду право розглянути це клопотання за її відсутності.

За словами захисників, справа ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України 11 листопада 2005 року.

Захисник Тимошенко Сергій Власенко наголосив, що якщо справа ЄЕСУ не буде закрита, а буде розглядатися повторно, це порушить не тільки українське, але й європейське законодавство.

За його словами, Тимошенко не може бути суб’єктом цього злочину, оскільки на час, якого стосуються обвинувачення, вона не була посадовою особою ЄЕСУ, а, за законом, до відповідальності за цією статтею можуть притягуватися тільки посадовці.

Власенко також процитував кілька пунктів зі звітів Європейської комісії з протидії тортурам та спеціального уповноваженого ПАРЄ Пітера Омцігта, в яких критикуються судові справи Тимошенко та поводження з нею.

Він закликав «припинити це шоу, це кенгуру-трайл» та закрити справу ЄЕСУ з а відсутністю складу злочину.

Адвокат Олександр Плахотнюк звернув увагу на те, що прокурори під час брифінгів після судових засідань, неправомірно, до винесення судового рішення, говорять про те, що «Тимошенко вчинила злочин, а не обвинувачується у вчиненні злочину».

Зі свого боку суддя Садовський наголосив, що позиція суду залишається незмінною і клопотання захисту Тимошенко про закриття кримінальної справи ЄЕСУ буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участі самої підсудної.

Рішення Садовського прихильники Тимошенко зустріли скандуванням: «Ганьба!» та «Юлі – волю!». Такими ж вигуками прихильники проводили з зали судових засідань представників держобвинувачення.

Судове засідання тривало близько 30 хвилин.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.