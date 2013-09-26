Азаров хоче пояснити МС, як можна уникнути реекспорту з Євросоюзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він повідомив, що офіційну пропозицію взяти участь у тристоронніх консультаціях було зроблено ним 25 вересня на засіданні Вищої євразійської економічної ради.

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«Я офіційно запропонував главам країн-учасниць Євразійського економічного співтовариства провести тристоронні консультації у форматі Україна - ЄС - Митний союз. Ми готові відповісти на занепокоєння наших партнерів, яке виникло в результаті нібито можливого перенасичення українського ринку європейськими товарами і витискування українських товарів у Митний союз. Цього не буде», - сказав Азаров.

Азаров також зазначив, що українська сторона готова пояснити країнам Митного союзу, що існують досить дієві механізми запобігання реекспорту товарів на територію Митного союзу і такого реекспорту також можна уникнути.

«Такого теж не буде, якщо ми домовимося про елементарні заходи щодо визначення країни походження товарів», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що передбачає розбудову глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС, у листопаді на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. У зв'язку з цим країни Митного союзу, зокрема Росія, заявили про можливі складнощі, на які наштовхнуться українські виробники, продукція яких перестане відповідати нормам і стандартам МС.

Останніми місяцями Російська Федерація застосувала обмежувальні заходи щодо трубної, кондитерської продукції, фарфорових виробів з України. На думку української сторони, такі дії йдуть врозріз з умовами вільної торгівлі, що діють у рамках СНД, і нормами СОТ.