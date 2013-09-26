Героїня шоу «МастерШеф» готуватиме у «Фокстроті»

Відчути себе учасником реаліті-шоу: протестувати зіркову духовку «МастерШеф»* та пригоститися смачною випічкою у ці вихідні можна буде у львівському «Фокстроті»

Інноваційний «Фокстрот» формату «Магазин у магазині» у Львові в ТРЦ «King Cross» за адресою: с.Сокільники, вул. Стрийська, 30 знову приймає зіркових гостей. Слідом за шеф-кухарем Ектором Браво, у ці вихідні, 28 та 29 вересня 2013 року серію смачних кулінарних уроків з 13:00 по 16:00 проведе не менш відомой майстер з приготування шедеврів популярного шоу «МастерШеф»*, зіркова духова шафа Pyramida F 84 EIX-P.

Професійний кухар готуватиме в тій самій духовці, в якій щосереди народжуються шедеври масштабного реаліті-шоу. Усі відвідувачі магазину «Фокстрот» зможуть прийняти участь у приготуванні делікатного печива з листкового тіста - і самі пригостять глядачів. На гостей чекають подарунки від експерта з вбудованої техніки Pyramida.

Запрошено усіх, хто небайдужий до неймовірно запашних та хрустких ласощів. Кожен бажаючий не лише пізнає хитрощі приготування смачного печива за 15 хвилин, але й відкриє у собі дизайнерський талант, адже учасники будуть надавати печиву певної форми та декорувати їх різними смачними топпінгами.

Доки частина гостей «Фокстроту» примірятиме роль кухарів, інші відвідувачі матимуть нагоду оцінити на смак випічку від зіркової духовки та унікальний формат брендових бутіків гіпермаркету, серед яких особливим авторським стилем вирізняється Pyramida!

З впевненістю можна сказати, що у ці вихідні усі відвідувачі гарантовано стануть власниками гарного настрою, смачного рецепту та нового – зіркового - кулінарного досвіду!

Відвідайте безкоштовні майстер-класи, які будуть проходити з 13:00 по 16:00 28-29 вересня 2013 року у бренд-зоні Pyramida магазину «Фокстрот. Техніка для дому» у селі Сокільники на Стрийській, 30.

Довідка: Торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є лідером** ринку України у сегменті роздрібних продажів електроніки та побутової техніки і володарем титулу «Національна торговельна марка» по версії рейтингу «Людина року - 2012». Перший магазин торговельної мережі було відкрито у 1994 році, і станом на липень 2013 р. в Україні нараховується 226 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому». Магазини представлені в 112 обласних та районних центрах України, при цьому їх загальна торговельна площа складає більше 200 000 кв. м. Згідно рейтингу, складеному аудиторською компанією Deloitte&Touche у 2012 році, торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» входить у число 500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. Об’єм продажів мережі за 2011-12 фінансовий рік склав більше 7.17 мільярдів гривень. З 2010 року торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є членом-учасником «Euronics» найбільшої закупівельної групи електроніки та побутової техніки, представленої в 30 країнах Європи.

*Pyramida - спонсор III сезону кулінарного шоу Мастер Шеф на території України.

**згідно даних GFK, 2012