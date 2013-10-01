На Сумщині вже понад півроку немає грошей на довибори в облраду

У Сумській області через відсутність фінансування утретє поспіль не відбулися довибори депутатів до обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облради, рішення про визнання повторних виборів депутатів обласної ради 29 вересня 2013 року такими, що не відбулися, прийняла Сумська обласна виборча комісія на черговому засіданні 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, повторні вибори до Сумської обласної ради раніше призначалися двічі: на 14 квітня і 14 липня, але жодного разу не відбулися через відсутність коштів в обласній скарбниці на ці цілі. Обидва рази обласна виборча комісія визнавала проміжні вибори такими, що не відбулися.

Раніше повідомлялося, що на проведення проміжних виборів у двох округах необхідно 3,3 млн. грн, проте облрада не виділяє ці кошти.

Начальник головного фінансового управління Сумської облдержадміністрації Євген Южаков відзначає, що питання фінансування виборчого процесу може ставитися тільки при перевиконанні обласного бюджету.

ОВК і представники об'єднаної опозиції кілька разів подавали судові позови до Сумського адміністративного суду з метою добитися виділення коштів на проведення виборів, проте суд відмовив у задоволенні позовів.

Довідка УНІАН. Необхідність у проведенні проміжних виборів до Сумської облради виникла в двох виборчих округах області – №14 (м. Конотоп і Конотопський район) і №40 (Ковпаківський район м. Суми), оскільки депутат облради від округу № 14 Анатолій Вербовик влітку 2012 року загинув в автокатастрофі, а депутат від округу №40 Володимир Шульга став народним депутатом України.