Янукович призначив Кузьміна заступником секретаря РНБО

Президент України Віктор Янукович своїм Указом призначив першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Текст Указу від 4 жовтня 2013 року розміщено на офіційному сайті Президента України.

Нагадаємо, 27 вересня ц. р. у ЗМІ з посиланням на джерела з’явилася інформація про те, що начебто перший заступник генерального прокурора України Кузьмін подав рапорт про відставку. Однак, у Генеральній прокуратурі України відмовилися коментувати цю інформацію.

2 жовтня під час колегії з питань оптимізації структури слідчо-наглядових підрозділів Генеральної прокуратури України було прийнято рішення про реорганізацію управлінь у ГПУ. Зокрема, було реорганізовано Головне слідче управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ, яке очолював Кузьмін, та утворено Головне слідче управління Генеральної прокуратури України. На посаду начальника Головного слідчого управління ГПУ було призначено Олександра Каліфіцького.

Довідка УНІАН. Ренат Кузьмін народився у місті Донецьк 12 липня 1967 році. Навчався в Українській юридичній академії (м. Харків). У 1999 році призначений прокурором м. Макіївка Донецької області. 2003 рік – заступник прокурора Донецької області, начальник управління прокуратури Донецької області, прокурор м. Києва; 2005 рік – старший помічник прокурора Київської області; заступник прокурора Київської області; у 2006 році призначений заступником генерального прокурора України, з 2010 року - перший заступник генерального прокурора України.

Член колегії Генеральної прокуратури України, член Вищої ради юстиції України, член Національного антикорупційного комітету (Указ Президента України від 16 березня 2012 року № 201/2012), член робочої групи з реформування прокуратури та адвокатури (розпорядження Президента України від 22 листопада 2011 року № 362/2011-рп), член робочої групи з реформування кримінального судочинства (Указ Президента України від 17 серпня 2010 року № 820/2010).

Доктор юридичних наук, професор декількох київських вищих навчальних закладів.

Має почесне звання «Заслужений юрист України», нагороджений орденом «За заслуги» II та III ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, нагрудними знаками «Почесний працівник прокуратури України», «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» І ступеня та «Подяка за довготривалу бездоганну службу в органах прокуратури».