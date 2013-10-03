Янукович підписав закон про розширення повноважень Рахункової палати

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до статті 98 Конституції України», внесений Президентом.

На тему: АП: Розширення повноважень Рахункової палати гарантує прозорість бюджету

Законом викладено у новій редакції статтю 98. Змінами передбачено, що «контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету України та їхнім використанням здійснює Рахункова палата». Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що метою документа є розширення компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженням щодо здійснення контролю за надходженнями до держбюджету. Нині Основний Закон передбачає здійснення Рахунковою палатою контролю лише за використанням коштів держбюджету, залишаючи поза цим контролем доходну частину бюджету, виконання якої є невід’ємною складовою бюджетного процесу.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак підтвердив на засіданні парламенту, що лідери фракцій досягли домовленості з приводу того, що до складу Рахункової палати будуть обрані представники всіх фракцій.