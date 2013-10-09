Прихильники Тимошенко покинуть наметове містечко після саміту у Вільнюсі

Після саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі активісти планують залишити наметове містечко, встановлене на Хрещатику два роки тому на підтримку екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомляє “Комсомольская правда в Украине”.

“Ми згорнемо табір після саміту у Вільнюсі. Очікуємо, що на ньому Віктор Янукович підпише Угоду про асоціацію з ЄС. Ми надавали підтримку екс-прем'єру протягом двох років. Могли б і довше, але настають холоди”, - повідомив "Комсомольской правде" активіст "Батьківщини" Олександр Даньков.

У наметовому містечку також говорять, що народні депутати, які раніше часто відвідували це місце, тепер заходять рідко.

Водночас опозиція ще не вирішила, коли ж закриють містечко й чи буде припинена його діяльність, оскільки це питання поки навіть не обговорювалося. Про це повідомив "КП" народний депутат Юрій Одарченко, який займається наметовим табором.

“Поки що це не обговорювалося, адже невідомо ще, що буде вирішено стосовно Тимошенко. Містечко функціонує, й інформації про припинення його діяльності у мене немає”, - сказав Одарченко.

Він також стверджує, що частенько буває в містечку, як і його помічники, які ведуть роботу в його громадській приймальні.