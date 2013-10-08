Президент Німеччини закликає Януковича звільнити Тимошенко

Про це Deutsche Welle повідомив речник Ґаука напередодні зустрічі президентів Польщі, Німеччини, Італії та України у Кракові 7 жовтня.

"Федеральний президент наполегливо наголошуватиме, що чим довше щодо Юлії Тимошенко немає чіткого рішення, тим більша загроза нависає над підписанням угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі", - сказав він.

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За словами речника, для президента Ґаука розв’язання цієї проблеми є барометром того, наскільки серйозними і вартими довіри є зусилля адміністрації Януковича з розвитку демократії та правової держави.

При цьому в канцелярії німецького президента зазначають, що голові держави йдеться не лише про долю Тимошенко, а про питання правової держави, дотримання прав людини і демократичних стандартів в Україні загалом.

"В усіх цих сферах на сьогодні Україна не відповідає необхідним стандартам", - зазначають у Берліні.

У берлінській клініці "Шаріте", лікарі якої вже тривалий час консультують Тимошенко, повідомили, що пропозиція лікувати екс-прем´єрку у столиці Німеччини залишається чинною.

Утім, інформації про прибуття Тимошенко у клініці наразі немає.

Тим часом речник уряду Німеччини 7 жовтня нагадав, що федеральний уряд готовий організувати приїзд Тимошенко до Берліну, і буде "готовий швидко діяти", якщо українська сторона дасть можливість виїхати їй на лікування до Німеччини.

Уряд у Берліні знову закликав Януковича помилувати Тимошенко, повідомляє інформаційна агенція dpa.

"Ми очікуємо, що українська сторона зробить те, що від неї залежить, аби уможливити швидке розв’язання проблеми", - цитує агенція слова речника уряду.

1 жовтня Київ відвідає міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле.

Разом з українським прем’єром Миколою Азаровим він візьме участь у конференції, присвяченій Східному партнерству ЄС.

У Відомстві федерального президента повідомили, що Йоахім Ґаук поділяє позицію уряду, який готовий підписати угоду про асоціацію з Україною, якщо буде виконано висунуті Євросоюзом умови.

"Наразі вони не виконані", - наголосили у відомстві президента Німеччини.

Крім питання вибіркового правосуддя, йдеться також про необхідність ухвалення закону про прокуратуру, а також виборче законодавство. У Берліні зазначають, що важливим для європейської інтеграції є не лише ухвалення законів, а й подальше їхнє виконання, за яким німецький уряд пильно стежитиме.