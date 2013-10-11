Міністр юстиції назвала комуністів спамерами

Міністр юстиції України Олена Лукаш називає спамом документи з підписами, подані до Центральної виборчої комісії з референдуму, який ініціювала Комуністична партія України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лукаш сказала під час Національного круглого столу з питань європейської інтеграції.

Вона підкреслила, що є прихильником закону про референдум.

За її словами, “будь-який українець любить референдуми”. Водночас міністр підкреслила, що ініціатива КПУ насправді не підтримується мільйонами громадян.

За її словами, “не йдеться про мільйони громадян, які нібито хочуть референдуму”.

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Лукаш підкреслила, що з кількох тисяч документів, які були передані до ЦВК після перевірки підписів “виявилось, що 843 людини в реєстрі виборців взагалі немає, 1677 даних збіглися з даними реєстру частково, і з них було 4 померлих, а 40 осіб, які підписалися за референдум, не досягли 18 років”.

“Те, що знаходиться в ЦВК і подається від імені КПУ, є на молодіжному сленгу спамом і не відповідає реальним намірам громадян України”, - підкреслила Лукаш.