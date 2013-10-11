Симоненко намагається заручитися підтримкою єврокомісара заради Митного референдуму

Лідер комуністів Петро Симоненко закликав комісара ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле підтримати право народу України на проведення референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення Симоненко зробив під час засідання круглого столу з питань європейської інтеграції.

Симоненко зазначив, що соціальна напруга в Україні посилюється, і останні соціологічні дослідження підтверджують позицію комуністів щодо проведення референдуму.

Він також звернув увагу Фюле на те, що в Україні, на його думку, грубо порушується Конституція, зокрема щодо проведення зборів громадян з питань ініціювання всеукраїнського референдуму, на які зокрема постановою судів забороняється присутність членів ЦВК.

“Такого політичного і правового маразму, я думаю, що Європа не бачила. Мені дивно бачити, що коли ті, хто вас переконує, що тут пріоритетом є європейські цінності, ці європейські цінності розтоптує і не пускає на поріг в українське суспільство”, - наголосив Симоненко, зазначивши, що вже в 12 містах України пройшли збори громадяни, які підтримують ініціативу комуністів про проведення референдуму.

Симоненко зазначив, що наслідки від підписання угоди з ЄС будуть важкими. “Я закликаю вас до розуміння того, що Україна має дві точки зору, і закликаю вас підтримати право народу України на проведення референдуму”, - наголосив Симоненко.