У Львові ветеранам УПА виділили одноразову допомогу

На Галичині проживає майже чотири сотні ветеранів Української повстанської армії. Всі вони до 71-ій річниці створення УПА отримають одноразову допомогу - по 200 гривень. Таке розпорядження підписав мер Львова Андрій Садовий.

"На ці виплати з бюджету міста виділили понад 75 тисяч гривень", - повідомляє прес-служба Львівської міськради. - "Ще майже 37 тисяч видадуть вдовам або вдівцям ветеранів та політв'язнів - по 300 гривень на людину".

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Такі виплати, крім систематичних соціальних гарантій від міста, ветерани отримують щорічно, повідомляє Комсомольская правда.

"Ми намагаємося приділяти увагу і підтримувати людей, які боролися за нашу свободу в незалежній державі", - зазначає начальник управління соціального захисту Львівської міськради Наталія Федорович. - "Тому, якщо є можливості, ми постараємося і надалі їх використовувати, щоб підтримати громадян, які захищали наше майбутнє від антиукраїнських сил".