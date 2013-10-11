ПР та КПУ покинули залу Верховної Ради через розвішану символіку УПА (фото)

У сесійній залі Верховної Ради України над робочими місцями депутатів від фракції ВО “Свобода” розміщено банер із написом: “Слава Героям УПА! 14 жовтня — марш боротьби”.

Фракції Партії регіонів та КПУ пішли із сесійної зали Верховної Ради на знак протесту проти розміщення банеру.

Як передає кореспондент УНІАН, член фракції Партії регоінів Віктор Тихонов повідомив журналістам, що фракція «Свобода» порушує закон про Регламент ВР, яким передбачено, що будь-яку символіку, крім державної, партії використовують «тільки в себе, тобто поза межами сесійної зали».

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«Тут символіка одна - Державний прапор і герб України. А сьогодні вони весь зал завісили символікою УПА, а в нас інша точка зору щодо цієї символіки», - наголосив він.

Тихонов підкреслив, що фракції ПР і КПУ повернуться до сесійної зали лише після того, як буде знята ця символіка. «Ми не зайдемо в сесійну залу, поки вони не заберуть символіку», - підкреслив Тихонов.