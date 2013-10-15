Запрошення для ЗМІ: Круглий стіл «Угода про асоціацію: які перспективи для бізнесу?»
ІНСТИТУТ ГОРШЕНІНА та асоціація «ФРАНЦУЗЬКА ДІЛОВА СПІЛЬНОТА В УКРАЇНІ» запрошують Вас взяти участь у роботі українсько-французького круглого столу «Угода про асоціацію: які перспективи для бізнесу?».
Захід відбудеться 16 жовтня2013 року у конференц-залі готелю Radisson Blu Hotel за адресою: вул. Ярославів Вал, 22. Початок роботи о 19:00.
Учасники:
ЯН ТОМБІНСЬКІ, Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні
АЛЕН РЕМІ, Посол Франції в Україні
ОЛЕКСІЙ АЗАРОВ, народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності
АНДРІЙ ПИШНИЙ, народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР
ОКСАНА ПРОДАН, народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, голова Всеукраїнського об’єднання підприємців малого и середнього бізнесу «Фортеця»
ЖОСЛІН ГІТТОН, голова Економічного й торгового відділу Делегації Євросоюзу
Модератори заходу:
ТОМАС МОРО, Асоціація «Французька ділова спільнота в Україні»
ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, Інститут Горшеніна
У роботі круглого столу також візьмуть учать представники провідних французьких компаній - членів асоціації «Французька ділова спільнота в Україні», українські та європейські економічні експерти, представники посольств і провідних недержавних організацій, українські політики, журналісти вітчизняних та іноземних ЗМІ.
Контакти для акредитації: (044) 230 49 62. Акредитація ЗМІ обов’язкова.