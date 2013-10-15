Зерновий пул буде створено протягом півроку - Азаров

-Як передає кореспондент, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спільної прес-конференції з його російським колегою Дмитром Медведєвим, присвяченої підсумкам Десятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Строки обговорили - півроку. Цілком конкретно й достатньо, говоритимемо щодо строків, жорстко», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Азаров повідомив, що Україна та Росія підписали домовленості про створення Причорноморського зернового пулу.

Довідка УНІАН. Ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

10 вересня 2012 року в прес-службі Міністерства сільського господарства РФ повідомили, що Україна та Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Її головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії та України на світовому ринку зерна. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, спільні підходи щодо експорту зерна, проводити узгоджену інвестиційну політику.

Після цього країни кілька разів поверталися до обговорення можливості створення зернового пулу, проте ніяких рішень прийнято не було.

26 вересня ц.р. на відкритті засідання Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству економічного розвитку, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству інфраструктури та Міністерству доходів і зборів почати роботу зі створення Причорноморського зернового пулу з Росією та Казахстаном. За словами Азарова, спільна робота трьох країн на зерновому ринку дозволить значно мінімізувати ризики коливання цін і уникнути кон'юнктурних втрат.