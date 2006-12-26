Пакистан замінує Лінію Дюранда

Влада Пакистану має намір укріпити і частково мінувати кордон з Афганістаном, щоб перешкодити проникненню бойовиків, заявив глава пакистанського зовнішньополітичного відомства Ріаз Мохаммед Хан.

Крім того, за словами міністра, вздовж кордону будуть розгорнені додаткові військові підрозділи.

Як зазначає агентство, в останні місяці Пакистан неодноразово звинувачували в тому, що з території його прикордонних районів до Афганістану проникають бойовики "Талібану" й "Аль-Каїди".

Ісламабад вже не вперше виступає з такою пропозицією, посилаючись на те, що Кабул сам постійно вимагає припинити проникнення до Афганістану бойовиків з пакистанської території. Місцеві оглядачі вважають, що головна причина відмови Афганістану - в неврегульованості питання про кордон.

Проблема афгано-пакистанського кордону існує з 1893 року. Власне кажучи, це не кордон, а так звана Лінія Дюранда, названа на честь високого чиновника британської колоніальної адміністрації сера Мортімера Дюранда: на цій лінії зупинилися британські колоніальні війська, які рвалися до Афганістану з Британської Індії.

Починаючи з середини XX століття, особливо після виходу британців з Індії і Пакистану, різні уряди Афганістану неодноразово заявляли, що не визнають Лінію Дюранда офіційним і постійним державним кордоном.

Відтак МЗС Афганістану знову не згоден з наміром Пакистану спорудити на кордоні розгорожі та мінні поля. "Паркани та мінування розділять сім`ї, що живуть обабіч кордону", - цитують офіційного представника афганського МЗС Султана Ахмеда Бахина (Sultan Ahmed Baheen) пакистанські ЗМІ. "Крім того, Афганістан не може погодитися із встановленням мін, оскільки ми приєдналися до міжнародної угоди про заборону протипіхотних мін".

РІА "Новости"