Кожен третій селянин виключає участь в акціях протесту

За його словами, на питання, "чи готові ви брати участь в акціях протесту", негативно відповів кожен третій опитаний. "Тобто якщо відповідати на запитання, чи загрожують Україні якісь земельні бунти, наприклад, то цифри показують, що ні", - зазначив він.

Експерт зазначив, що найбільш пасивні в цьому плані жителі сіл у Східній Україні, тоді як на півночі країни виключає свою участь у протестах тільки кожен п'ятий, повідомляє LB.ua.

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Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне становище сучасного українського села» було проведене Інститутом Горшеніна за підтримки керівника групи компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів по всій Україні, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.